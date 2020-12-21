Промес: я на свободе, думаю, это говорит само за себя

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Форвард амстердамского «Аякса» Квинси Промес, обвиняемый в нанесении ножевых ранений своему родственнику, впервые прокомментировал ситуацию.
Промес: я на свободе, думаю, это говорит само за себя
  • Reuters

«Мне нечего скрывать. Приятно снова сосредоточиться на футболе и оставить сторонние проблемы позади. Это был шок для всех, но я рад, что меня отпустили так быстро. Я потрясён так же, как и все остальные. Дело касается моей личной жизни, больше мне нечего сказать. Но я на свободе, думаю, это говорит само за себя», — приводит слова Промеса De Telegraaf.

Он также выразил благодарность тренеру и команде за поддержку.

«Это сложная ситуация для всех, но мы должны смотреть вперёд, потому что на будущее мы можем повлиять. А то, что произошло, уже случилось», — добавил форвард.

По данным СМИ, Промес поссорился с членом семьи во время вечеринки и якобы нанёс ему несколько ножевых ранений.

Ранее сообщалось, что Промеса освободили из-под ареста, но он остаётся под подозрением.

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