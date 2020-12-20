Касатонов: костяк нынешней сборной России по хоккею выступит на ЧМ

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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов считает, что костяк сборной России, которая играла на Кубке первого канала, сыграет и на чемпионате мира.

«Наши ребята одержали убедительную победу, обыграв всех своих соперников. Российская сборная играла с отличным настроем и желанием, ребята старались проявить себя, понимая, что это один из этапов подготовки к чемпионату мира. Во всех матчах команда доминировала, играла уверенно, результативно, старалась показывать атакующий хоккей. Со стороны казалось, что команда Валерия Брагина забросит столько, сколько пожелает. Хотелось бы поздравить ребят и штаб сборной с победой на Кубке Первого канала. Костяк этой сборной будет представлять нашу страну на чемпионате мира в следующем году. Возможно, кто-то добавится из молодёжной сборной Игоря Ларионова. Но это будет лишь пара-тройка исполнителей», — цитирует Касатонова ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в мае — июне 2021 года в двух странах — Белоруссии и Латвии.

Ранее сообщалось, что Карнаухов считает, что Кубок Первого канала обязательно надо было выиграть.

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