Нурмагомедов: мозги всегда лучше, чем мышцы

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал наставление детям в Нижнем Новгороде.
Нурмагомедов: мозги всегда лучше, чем мышцы
  • Reuters

«Тренируйтесь, но и не забывайте учиться. Мозги всегда лучше, чем мышцы. Если же вы занимаетесь ММА, вас здесь учат и бить, и бороться, и ломать, и душить. Но эти навыки вы должны применять исключительно на соревнованиях. Вы не можете это применять на улице, в школе или где-то ещё. Если же вы занимаетесь пять-десять лет ММА, то это приравнивается к холодному оружию», — сказал Нурмагомедов.

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября после победы на турнире UFC 254 над американцем Дастином Гэтжи.

Ранее Роган высказался о весогонке Нурмагомедова.

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