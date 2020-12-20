Хованцев раскритиковал Губерниева за его пиар-акции

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что пиар-акции Дмитрия Губерниева с поеданием перчатки, ботинка, а также вознаграждением в 100 тыс. рублей за медаль выглядят некрасиво.
Хованцев раскритиковал Губерниева за его пиар-акции
  • РИА Новости

«Моё мнение заключается в том, что всё это выглядит некрасиво, все эти истории с перчатками и ботинками Губерниева. Если говорить о чисто материальной стороне вопроса, то спортсмен, попадая на Кубке мира на пьедестал почёта, получает гораздо больше. Как дополнительные 100 тыс. рублей могут его заинтересовать? Это просто смешно. Вот сегодня Александр Логинов занял десятое место, за него он получил значительно больше. К тому же я знаю наших ребят и девчонок, они заинтересованы в результате. Всё это, как мне кажется, просто пиар-акция», — цитирует Хованцева ТАСС. 

Ранее были названы восемь биатлонистов, которые войдут в состав сборной России на январские этапы КМ.

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