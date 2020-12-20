Зюганов считает отстранение России от крупных спортивных соревнований политическим заказом

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить Россию от крупных международных соревнований и запретить российским спортсменам выступать под флагом страны до конца 2022 года.
Зюганов считает отстранение России от крупных спортивных соревнований политическим заказом
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Из 200 стран только десяток имеет тысячелетнюю историю, и Россия среди них. Наберётся всего лишь пять стран, которые изобрели все виды художественного и научно-технического творчества, и мы входим в их число. Мы первые в космос полетели, у нас великолепная литература, музыка. А то, что делает CAS, — это варварство. Это политическая заказуха бессовестных людей. Россия — это великая спортивная держава, какие без нас могут быть соревнования? В ответ нам надо усилить развитие детско-юношеского спорта, это будет приносить плоды в перспективе», — цитирует слова Зюганова НСН.

CAS отстранил Россию на два года от крупных спортивных соревнований за махинации с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее сообщалось, что гендиректор WADA разочарован решением о сокращении действия санкций в отношении России.

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