Третьяк допустил, что игроки НХЛ смогут выступить на чемпионате мира

Короткая ссылка
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк допустил, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут выступить на чемпионате мира 2021 года.
Третьяк допустил, что игроки НХЛ смогут выступить на чемпионате мира
  • © Пресс-служба СКА, Дарья Черногорова

«Игроки НХЛ могут освободиться к турниру. Никто ничего не знает, как они начнут, что скажет профсоюз. Гэри Беттмэн на Международном хоккейном форуме говорил про 15 января», — приводит слова Третьяка ТАСС.

По данным СМИ, сезон НХЛ стартует 13 января и завершится к 8 мая. Таким образом, игроки смогут попасть на чемпионат мира, запланированный на 21 мая — 6 июня.

Ранее сообщалось, что сборная России стала победителем Кубка Первого канала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить