Третьяк допустил, что игроки НХЛ смогут выступить на чемпионате мира

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк допустил, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут выступить на чемпионате мира 2021 года.

«Игроки НХЛ могут освободиться к турниру. Никто ничего не знает, как они начнут, что скажет профсоюз. Гэри Беттмэн на Международном хоккейном форуме говорил про 15 января», — приводит слова Третьяка ТАСС.

По данным СМИ, сезон НХЛ стартует 13 января и завершится к 8 мая. Таким образом, игроки смогут попасть на чемпионат мира, запланированный на 21 мая — 6 июня.

Ранее сообщалось, что сборная России стала победителем Кубка Первого канала.