Третьяк допустил, что игроки НХЛ смогут выступить на чемпионате мира
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«Игроки НХЛ могут освободиться к турниру. Никто ничего не знает, как они начнут, что скажет профсоюз. Гэри Беттмэн на Международном хоккейном форуме говорил про 15 января», — приводит слова Третьяка ТАСС.
По данным СМИ, сезон НХЛ стартует 13 января и завершится к 8 мая. Таким образом, игроки смогут попасть на чемпионат мира, запланированный на 21 мая — 6 июня.
Ранее сообщалось, что сборная России стала победителем Кубка Первого канала.