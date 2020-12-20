«Лестер» победил «Тоттенхэм» и поднялся на второе место в АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу «Лестеру» принёс гол Джейми Варди, реализовавшего пенальти в компенсированное к первому тайму время, а также автогол защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда, срезавшего мяч в свои ворота на 59-й минуте после удара Варди.
«Лестер», набрав 27 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 25 очками — четвёртый.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ.