«Лестер» победил «Тоттенхэм» и поднялся на второе место в АПЛ

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«Лестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Лестер» победил «Тоттенхэм» и поднялся на второе место в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Лестеру» принёс гол Джейми Варди, реализовавшего пенальти в компенсированное к первому тайму время, а также автогол защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда, срезавшего мяч в свои ворота на 59-й минуте после удара Варди.

«Лестер», набрав 27 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 25 очками — четвёртый.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ.

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