Биатлонистка Казакевич о масс-старте: понимала, что всё решится после первого рубежа

Россиянка Ирина Казакевич прокомментировала свою победу в гонке с общим стартом на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Самое интересное было бежать первый круг, была какая-то суета. Все шли достаточно медленно, не понимаешь, что происходит. Понимала, что всё решится после первого рубежа. Я успела быстро подойти, но копалась, совершила ошибку и порядка 10—15 секунд потеряла на выстреле. Как обычно, это будет мне уроком, чтобы работать более аккуратно. Первый круг был очень медленный, как мне показалось, первую часть дистанции шли чуть ли не пешком. Потом, когда все растянулись, на 3—4 круге был более быстрый темп», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Казакевич была единственной представительницей России в гонке и финишировала на 24-м месте с пятью промахами.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону обновила антирекорд — 39 гонок КМ без медалей.