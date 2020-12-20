Во ФТАР отреагировали на информацию об отстранении Кашириной

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал временное отстранение пятикратной чемпионки мира Татьяны Кашириной от участия в соревнованиях в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.

«До вынесения решения по антидопинговым нарушениям информация считается конфиденциальной, так как может быть ошибочной, поэтому комментарии исключены», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Он отметил, что ФТАР не может оспаривать возможные нарушения спортсменами антидопинговых правил.

«Мы не антидопинговая организация и правил не нарушали, хотя утверждать этого я не могу, потому что с 2011 по 2016 год ФТАР руководил Сергей Сырцов», — добавил Агапитов.

29-летняя Каширина является пятикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. В 2006 году Каширина уже была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее стало известно, что Каширина подозревается в нарушении антидопинговых правил.