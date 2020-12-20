Тяжелоатлетка Каширина подозревается в нарушении антидопинговых правил
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, основанием для этого решения послужили данные базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты проверки тестов на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.
Помимо побед на ЧМ Каширина восемь раз выигрывала чемпионат Европы, а также в 2012 году становилась серебряной призёркой Олимпиады в Лондоне.
Ранее Хайо Зеппельт раскритиковал CAS за решение по делу о допинге в российском спорте.