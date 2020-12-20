Тяжелоатлетка Каширина подозревается в нарушении антидопинговых правил

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Пятикратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике россиянка Татьяна Каширина временно отстранена от участия в соревнованиях в связи с тем, что она подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Тяжелоатлетка Каширина подозревается в нарушении антидопинговых правил
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, основанием для этого решения послужили данные базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты проверки тестов на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Помимо побед на ЧМ Каширина восемь раз выигрывала чемпионат Европы, а также в 2012 году становилась серебряной призёркой Олимпиады в Лондоне.

Ранее Хайо Зеппельт раскритиковал CAS за решение по делу о допинге в российском спорте.

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