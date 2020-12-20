Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Финляндией

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Стал известен состав сборной России по хоккею на третий матч Кубка Первого канала с Финляндией.
Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Финляндией
  • © REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, подопечные Валерия Брагина выйдут на лёд в следующих сочетаниях:

— вратари: Самонов (Федотов); 

— первое звено: Рафиков — А. Марченко, К. Марченко — Шипачёв — Чибисов;

— второе звено: Саморуков — Лямкин, Кузьменко — Морозов — Коршков;

— третье звено: Яковлев — Галенюк, Толчинский — Зернов — Сошников;

— четвёртое звено: Антипин, Кадейкин, Мамин — Карнаухов — Воронков.

Встреча состоится 20 декабря в Москве. Начало — в 15:30 мск.

Ранее Третьяк назвал недостаток в игре сборной России в матче с Чехией на Кубке Первого канала.

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