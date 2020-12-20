Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Финляндией

Стал известен состав сборной России по хоккею на третий матч Кубка Первого канала с Финляндией.

© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, подопечные Валерия Брагина выйдут на лёд в следующих сочетаниях: — вратари: Самонов (Федотов); — первое звено: Рафиков — А. Марченко, К. Марченко — Шипачёв — Чибисов; — второе звено: Саморуков — Лямкин, Кузьменко — Морозов — Коршков; — третье звено: Яковлев — Галенюк, Толчинский — Зернов — Сошников; — четвёртое звено: Антипин, Кадейкин, Мамин — Карнаухов — Воронков. Встреча состоится 20 декабря в Москве. Начало — в 15:30 мск. Ранее Третьяк назвал недостаток в игре сборной России в матче с Чехией на Кубке Первого канала.