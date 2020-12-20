Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Финляндией
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Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, подопечные Валерия Брагина выйдут на лёд в следующих сочетаниях:
— вратари: Самонов (Федотов);
— первое звено: Рафиков — А. Марченко, К. Марченко — Шипачёв — Чибисов;
— второе звено: Саморуков — Лямкин, Кузьменко — Морозов — Коршков;
— третье звено: Яковлев — Галенюк, Толчинский — Зернов — Сошников;
— четвёртое звено: Антипин, Кадейкин, Мамин — Карнаухов — Воронков.
Встреча состоится 20 декабря в Москве. Начало — в 15:30 мск.
Ранее Третьяк назвал недостаток в игре сборной России в матче с Чехией на Кубке Первого канала.