Третьяк назвал недостаток в игре сборной России в матче с Чехией на Кубке Первого канала

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над национальной командой Чехии в матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

«Несмотря на такой счёт, игра была тяжёлой. Ребята молодцы, проявили характер, учитывая, что у чешской команды было много моментов и она нас перебросала в два раза. Соперника всё же подвели удаления — их было слишком много, 22 минуты. К сожалению, в эти минуты мы не забили ни одной шайбы, и это небольшой минус», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Он также рассказал, о чём говорил с игроками в раздевалке после матча.

«Я всех поздравил, сказал, что надо привести в порядок большинство и готовиться завтра к своеобразному финалу турнира с финнами», — добавил глава ФХР.

Сборная России обыграла Чехию со счётом 4:1. Следующий, заключительный матч этапа сборная России проведёт 20 декабря с командой Финляндии.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова поделилась впечатлениями от хоккейного матча Россия — Чехия.