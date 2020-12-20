Третьяк назвал недостаток в игре сборной России в матче с Чехией на Кубке Первого канала

Короткая ссылка
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над национальной командой Чехии в матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

«Несмотря на такой счёт, игра была тяжёлой. Ребята молодцы, проявили характер, учитывая, что у чешской команды было много моментов и она нас перебросала в два раза. Соперника всё же подвели удаления — их было слишком много, 22 минуты. К сожалению, в эти минуты мы не забили ни одной шайбы, и это небольшой минус», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Он также рассказал, о чём говорил с игроками в раздевалке после матча.

«Я всех поздравил, сказал, что надо привести в порядок большинство и готовиться завтра к своеобразному финалу турнира с финнами», — добавил глава ФХР.

Сборная России обыграла Чехию со счётом 4:1. Следующий, заключительный матч этапа сборная России проведёт 20 декабря с командой Финляндии.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова поделилась впечатлениями от хоккейного матча Россия — Чехия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить