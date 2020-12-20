Футболист «Сочи» Нобоа назвал Марадону богом футбола

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Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своём отношении к легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне.
Футболист «Сочи» Нобоа назвал Марадону богом футбола
  • Reuters

«Не думаю, что он символ только Латинской Америки. Мне кажется, так для всего мира», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

По его словам, он был совсем маленьким, когда Марадона выигрывал в 1986 году чемпионат мира, но его отец рассказывал, что от действий аргентинца на поле невозможно было оторваться.

«Это бог футбола. Когда начинают говорить о его образе жизни, я эти разговоры не поддерживаю. Не могу критиковать человека, который сделал счастливыми стольких людей. Нельзя рассуждать: так жить можно, а так — нельзя. Если та жизнь, которую жил он, делала его счастливым, — не надо было заставлять его жить по-другому. А для меня он — топ-футболист», — добавил Нобоа.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

Диего Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

Ранее сообщалось, что в Аргентине хотят привлечь туристов купюрой с Марадоной и его голом в ворота Англии.

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