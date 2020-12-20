Агент Головина: Александр полностью вылечился и тренируется с «Монако»

Олег Артёмов, агент российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина, рассказал о состоянии игрока.

«От травмы он уже полноценно вылечился, всё нормально, тренируется. Саша готов играть и рвётся в бой. Но тренер сам решает, когда его выпускать. Сейчас сложно сказать, в какой он форме и в каком игровом тонусе. Нико Ковач — мудрый тренер, форсировать не хочет, поэтому он и рассчитывает на январь», — цитирует Артёмова «Спорт-Экспресс».

24-летний Головин, получивший травму в августе, сыграл в нынешнем сезоне два матча и записал в свой актив одну голевую передачу.

Ранее в «Монако» рассказали, когда Головин сможет вернуться на поле.