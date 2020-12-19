В «Монако» рассказали, когда Головин сможет вернуться на поле

Главный тренер клуба французской Лиги 1 «Монако» Нико Ковач рассказал, когда российский полузащитник Александр Головин сможет вернуться на поле.

«Я рад, что он снова тренируется вместе с другими футболистами. Я поговорил с врачом, Александр прогрессирует, но я думаю, что не следует рисковать. Мы ждём его возвращения к первому январскому матчу», — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.

Первый матч «Монако» в 2021 году будет проведён на выезде 6 января с «Лорьяном».

24-летний Головин, получивший травму ещё в августе, сыграл в нынешнем сезоне всего два матча и записал в свой актив одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Головин возобновил тренировки без ограничений.