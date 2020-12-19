СМИ: РФС перенёс принятие решения по месту проведения финала Кубка России по футболу
- РИА Новости
Как сообщает «РБ Спорт», рассмотрение вопроса было перенесено из-за того, что члены исполкома не нашли общего мнения относительно места проведения финала.
Отмечается, что президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что финал Кубка России ежегодно нужно проводить в «Лужниках» по подобию Кубка Англии на «Уэмбли». По его мнению, это повысит уровень и престиж трофея. В свою очередь, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вступил с Гинером в дискуссию и привёл несколько контраргументов против такого решения: во-первых, в случае проведения игры в «Лужниках» московские клубы получат преимущество, а во-вторых, проведение финала Кубка России в регионах поможет развитию футбола там, где были построены стадионы чемпионата мира.
Ожидается, что окончательное решение по месту проведения финальной встречи турнира будет принято на заседании исполкома в январе.
Финал Кубка России сезона-2020/21 запланирован на 12 мая.
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