СМИ: РФС перенёс принятие решения по месту проведения финала Кубка России по футболу

Исполком Российского футбольного союза (РФС) перенёс рассмотрение вопроса об определении места проведения финального матча Кубка России текущего сезона на более поздний срок.

Как сообщает «РБ Спорт», рассмотрение вопроса было перенесено из-за того, что члены исполкома не нашли общего мнения относительно места проведения финала.

Отмечается, что президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что финал Кубка России ежегодно нужно проводить в «Лужниках» по подобию Кубка Англии на «Уэмбли». По его мнению, это повысит уровень и престиж трофея. В свою очередь, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вступил с Гинером в дискуссию и привёл несколько контраргументов против такого решения: во-первых, в случае проведения игры в «Лужниках» московские клубы получат преимущество, а во-вторых, проведение финала Кубка России в регионах поможет развитию футбола там, где были построены стадионы чемпионата мира.

Ожидается, что окончательное решение по месту проведения финальной встречи турнира будет принято на заседании исполкома в январе.

Финал Кубка России сезона-2020/21 запланирован на 12 мая.

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