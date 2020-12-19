В РФС отреагировали на просьбу рассмотреть слова Юрана об Урунове

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Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев прокомментировал заявление Футбольной ассоциации Узбекистана (UFA) с просьбой рассмотреть высказывания главного тренера российского клуба «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана о возрасте узбекского полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова.
В РФС отреагировали на просьбу рассмотреть слова Юрана об Урунове
  • © Пресс-служба ФК «Химки»

«Футбольная ассоциация Узбекистана должна обратиться к нашим руководителям. По регламенту только руководители российского футбола могут обращаться в комитет по этике РФС», — приводит слова Андреева РИА Новости.

Недавно Юран заявил, что 20-летний Урунов на самом деле старше заявленного возраста.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане потребовали от Юрана либо доказательств его слов о возрасте Урунова, либо извинений.

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