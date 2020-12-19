В Узбекистане потребовали от Юрана либо доказательств его слов о возрасте Урунова, либо извинений

Футбольная ассоциация Узбекистана (UFA) выступила с официальным заявлением относительно высказываний главного тренера российского клуба «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана о возрасте узбекского полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова.

«UFA и всё футбольное сообщество Узбекистана с недоумением восприняли прозвучавшее обвинение со стороны Юрана о том, что Урунов старше на четыре-пять лет и «все об этом знают». Урунов имеет большое количество выступлений на международном уровне за юношеские, молодёжные, олимпийскую и главную сборную страны. В соответствии с требованиями Азиатской футбольной конфедерации (AFC) игрок неоднократно проходил МРТ-сканирование лучезапястного сустава, направленное на выявление игроков с заниженным возрастом и их отстранение от турниров, проводимых под эгидой AFC», — говорится в заявлении UFA.

Отмечается, что такие заявления Юрана подрывают имидж Урунова, а также бросают тень на всю систему подготовки футболистов Узбекистана и Азии.

«Мы считаем заявление Сергея Юрана безосновательным и безответственным и требуем немедленно предоставить доказательства переписи возраста игрока либо публично принести извинения как самому футболисту, так и UFA. Мы также призываем комитет РФС по этике разобрать данный инцидент и дать оценку высказываниям Юрана, дискредитирующим UFA и игрока национальной сборной нашей страны», — подытожили в ассоциации.

Недавно Юран заявил, что Урунов на самом деле старше заявленного возраста. После этого в «Спартаке» отметили, что не готовы воспринимать данные комментарии серьёзно.

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» нынешним летом. В его активе один гол в девяти матчах во всех турнирах. 19 декабря хавбеку исполнится 20 лет.

Ранее сообщалось, что Юран объяснил свои слова о возрасте Урунова.