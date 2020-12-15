Юран объяснил свои слова о возрасте Урунова

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Главный тренер клуба «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал свои высказывания о возрасте узбекского полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова.
Юран объяснил свои слова о возрасте Урунова
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Это не один человек сказал. У меня есть знакомые в Узбекистане, тренеры. Мы общаемся. Наверное, они больше знают. Вместе с тем подчеркну: я вчера не называл конкретную цифру — на пять лет он старше или на 10. Я просто сказал: ходят такие разговоры в футбольном мире. Но я не могу утверждать на 100%», — приводит слова Юрана Sport24.

Недавно Юран заявил, что Урунов на самом деле старше заявленного возраста. После этого в «Спартаке» отметили, что не готовы воспринимать данные комментарии серьёзно.

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» нынешним летом. В его активе один гол в девяти матчах во всех турнирах. 19 декабря хавбеку исполнится 20 лет.

Ранее капитан сборной Узбекистана отреагировал на слова Юрана о возрасте Урунова.

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