Созин о возможном рассмотрении слов Юрана комитетом по этике: на кону имидж РФС

Короткая ссылка
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал заявление Футбольной ассоциации Узбекистана (UFA) с просьбой рассмотреть высказывания главного тренера российского клуба «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана о возрасте узбекского полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова.
Созин о возможном рассмотрении слов Юрана комитетом по этике: на кону имидж РФС
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Слишком громко Юран сказал, и слишком высоко его услышали. Это читала вся страна. Надо иметь твёрдые аргументы, чтобы в публичном поле выдвигать такие обвинения. Члены комитета по этике самостоятельно не могут выбирать повестку и назначать заседания. Но что-то мне подсказывает, что обращение в комитет по этике от РФС может последовать. На кону имидж РФС. Есть над чем подумать», — приводит слова Созина «Чемпионат».

В одном из недавних интервью Юран заявил, что 20-летний Урунов на самом деле старше заявленного возраста.

Ранее в РФС отреагировали на просьбу рассмотреть слова Юрана об Урунове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить