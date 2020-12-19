Созин о возможном рассмотрении слов Юрана комитетом по этике: на кону имидж РФС
- РИА Новости
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«Слишком громко Юран сказал, и слишком высоко его услышали. Это читала вся страна. Надо иметь твёрдые аргументы, чтобы в публичном поле выдвигать такие обвинения. Члены комитета по этике самостоятельно не могут выбирать повестку и назначать заседания. Но что-то мне подсказывает, что обращение в комитет по этике от РФС может последовать. На кону имидж РФС. Есть над чем подумать», — приводит слова Созина «Чемпионат».
В одном из недавних интервью Юран заявил, что 20-летний Урунов на самом деле старше заявленного возраста.
Ранее в РФС отреагировали на просьбу рассмотреть слова Юрана об Урунове.