Драчёв — о результатах сборной России по биатлону: без шансов выступают наши ребята

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение об антирекордной серии сборной России по биатлону в гонках Кубка мира.
Драчёв — о результатах сборной России по биатлону: без шансов выступают наши ребята
  • РИА Новости

«Как можно оценивать результаты? Как и весь российский народ, который смотрит то, что происходит. Без шансов выступают наши ребята. Причин много, в одном предложении не скажешь. Коронавирус ни при чём, он на всех действует одинаково, поэтому разговоры про болезни — это отговорки, танцору тоже всё время что-то мешает», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что результаты лидера сборной Александра Логинова упали на уровень 2018 года.

«Тогда он готовился с Касперовичем — и сейчас, как понимаю, тоже. За два года мы из него сделали чемпиона мира, а сейчас, похоже, России больше не нужны медали», — добавил экс-глава СБР.

По итогам пасьютов на этапе в австрийском Хохфильцене сборная России по биатлону обновила антирекорд — 37 гонок Кубка мира без медалей.

Ранее сообщалось, что Драчёв намерен подарить Губерниеву съедобные ботинок и перчатку.

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