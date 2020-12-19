Биатлонистка Миронова рассказала, что в сборной нет паники из-за результатов на КМ

Россиянка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«Ошиблась на одном рубеже стоя и на одном лёжа. На первой стойке начала выцеливать, отсюда и три промаха. Не думаю, что нынешние результаты давят, мы продолжаем работать. Никакой паники в команде нет», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

По итогам гонки преследования Миронова заняла 43-е место, допустив четыре промаха и уступив победительнице 3 минуты 28,8 секунды.

Сборная России по биатлону обновила антирекорд — 37 гонок Кубка мира без медалей.

Ранее Татьяна Акимова заявила, что сделает всё возможное, чтобы закрепиться в сборной России.