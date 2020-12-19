Акимова заявила, что сделает всё возможное, чтобы закрепиться в сборной России

Россиянка Татьяна Акимова прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«Это была первая контактная гонка после большого перерыва. Состояние у меня было неплохое, буду анализировать, смотреть. Стрельба? Для меня была контактная гонка, всё происходило в быстром режиме, поэтому немножко было непривычно. На последнем круге я старалась цепляться, отыгрывать позиции. Конечно, я сделаю всё возможное, чтобы закрепиться в команде», — приводит слова Акимовой «Матч ТВ».

По итогам гонки преследования Акимова, возобновившая карьеру перед стартом нынешнего сезона, стала лучшей среди россиянок, заняв 29-е место. Она допустила два промаха и уступила победительнице 2 минуты 40,4 секунды.

Ранее Анастасия Гореева заявила, что хочет закрепиться в составе сборной России.