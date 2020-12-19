Биатлонистка Гореева заявила, что хочет закрепиться в составе сборной России

Россиянка Анастасия Гореева прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Гонка меня захлестнула, пыталась догонять. И немного не справилась со стрельбой на первом рубеже. Я поняла, что сама разбросала всё на стрельбе. Хотелось бы закрепиться и остаться в главной команде. Стремлюсь к этому», — приводит слова Гореевой «Матч ТВ».

По итогам гонки преследования Гореева заняла 44-е место, допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах, уступив победительнице 3 минуты 29,6 секунды.

Ранее сообщалось, что Тириль Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Хохфильцене.