Брагин назвал быстрые голы главной причиной победы сборной России над Чехией в Евротуре

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Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин подвёл итоги победного матча с командой Чехии на Кубке Первого канала в рамках Евротура.
Брагин назвал быстрые голы главной причиной победы сборной России над Чехией в Евротуре
  • © Petr Sznapka/CTK
  • globallookpress.com

«Удачно забили два быстрых гола, поэтому сборной Чехии нужно было отыгрываться. Соперник играл очень агрессивно. Полезная игра для наших хоккеистов, вовремя забивали голы, поэтому пришла победа», — приводит слова специалиста Sport24.

Брагин также отметил, что автор первой шайбы в составе россиян Антон Бурдасов получил травму. Степень её серьёзности будет установлена позже. Наставник особо выделил Сергея Толчинского, Дмитрия Саморукова и Виктора Антипина.

Ранее сообщалось, что в ФХР рассказали о дизайне формы для сборной России по хоккею.

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