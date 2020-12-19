Брагин назвал быстрые голы главной причиной победы сборной России над Чехией в Евротуре
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«Удачно забили два быстрых гола, поэтому сборной Чехии нужно было отыгрываться. Соперник играл очень агрессивно. Полезная игра для наших хоккеистов, вовремя забивали голы, поэтому пришла победа», — приводит слова специалиста Sport24.
Брагин также отметил, что автор первой шайбы в составе россиян Антон Бурдасов получил травму. Степень её серьёзности будет установлена позже. Наставник особо выделил Сергея Толчинского, Дмитрия Саморукова и Виктора Антипина.
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