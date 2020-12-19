Бабиков — о пасьюте в Хохфильцене: сказалось слишком тяжёлое состояние ног

Россиянин Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«Ждал и самочувствия лучше, и, конечно, стрельбы. В принципе, она получалась, но на стойке сказалось слишком тяжёлое состояние ног — они не давали стрелять так, как я могу. Конечно, даже в этом состоянии можно работать лучше, я знаю, как это делать, но сегодня не справился. Штрафы были недалёкие, совсем чуть-чуть где-то потерял в этой борьбе», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Он отметил, что у него, как и у Матвея Елисеева, наваливается усталость от гонок, из-за того что в условиях карантина из-за пандемии коронавируса не удалось провести полноценную подготовку к сезону.

«Я сразу начал выхолащивать организм на стартах. Усталость небольшая, но сейчас предстоит решить с тренерами — имею ли я шанс потренироваться и дать организму возможность вернуться в те кондиции, которые были до болезни. Но, с другой стороны, я понимаю, что мне нужно доказывать, что я достоин быть в команде», — добавил Бабиков.

По итогам гонки преследования Бабиков занял 37-е место, допустив два промаха. Его отставание от победителя составило 3 минуты 10,2 секунды.

Ранее сообщалось, что Матвей Елисеев рассказал о накапливающейся после гонок усталости.