Фридрих и Шюллер победили на этапе КМ по бобслею, Гайтюкевич и Малых — шестые

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Немецкие бобслеисты Франческо Фридрих и Александр Шюллер выиграли соревнования двоек на этапе Кубка мира в Игльсе.
Фридрих и Шюллер победили на этапе КМ по бобслею, Гайтюкевич и Малых — шестые
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Их результат по сумме двух попыток составил 1 минуту 42,19 секунды.

Второе место занял дуэт из Латвии в составе Оскарса Киберманиса и Матиса Микниса (1:42,87). Бронза — у немцев Йоханнеса Лохнера и Кристиана Распа (1:42,92).

Россияне Ростислав Гайтюкевич и Илья Малых (1:43,38) классифицировались на шестой позиции, Алексей Стульнев и Егор Грязнов (1:44,19) — 16-е.

Ранее сообщалось, что немки составили весь пьедестал на этапе Кубка мира по бобслею.

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