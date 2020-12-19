Фридрих и Шюллер победили на этапе КМ по бобслею, Гайтюкевич и Малых — шестые

Немецкие бобслеисты Франческо Фридрих и Александр Шюллер выиграли соревнования двоек на этапе Кубка мира в Игльсе.

Их результат по сумме двух попыток составил 1 минуту 42,19 секунды.

Второе место занял дуэт из Латвии в составе Оскарса Киберманиса и Матиса Микниса (1:42,87). Бронза — у немцев Йоханнеса Лохнера и Кристиана Распа (1:42,92).

Россияне Ростислав Гайтюкевич и Илья Малых (1:43,38) классифицировались на шестой позиции, Алексей Стульнев и Егор Грязнов (1:44,19) — 16-е.

Ранее сообщалось, что немки составили весь пьедестал на этапе Кубка мира по бобслею.