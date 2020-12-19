Немки составили весь пьедестал на этапе КМ по бобслею

Бобслеистки из Германии заняли все призовые места на этапе Кубка мира по бобслею в Игльсе.

Золото досталось экипажу в составе Штефани Шнайдер и Леони Фибиг. Их время — 1 минута 45,94 секунды по сумме двух заездов. Вторыми стали Лаура Нолте и Дебора Леви (1:46,12), третьими — Ким Калицки и Анн-Кристин Штрак (1:46,17).

Россиянки Любовь Черных и Юлия Беломестных классифицировались на девятой позиции (1:47,02).

Ранее сообщалось, что отбывший дисквалификацию бобслеист Александр Касьянов сможет вернуться в сборную только в следующем сезоне.