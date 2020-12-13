Отбывший дисквалификацию бобслеист Касьянов сможет вернуться в сборную только в следующем сезоне

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Бобслеист Александр Касьянов, чей срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил истёк 12 декабря, может получить возможность выступать в составе сборной России только в следующем сезоне.
Отбывший дисквалификацию бобслеист Касьянов сможет вернуться в сборную только в следующем сезоне
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

По словам личного тренера Касьянова Павла Колоедова, которые передаёт ТАСС, для того чтобы попасть в сборную, его подопечному нужно успешно выступать на чемпионате России, который пройдёт в конце сезона.

Он отметил, что поскольку Касьянов является пилотом, а не разгоняющим, то у него не будет возможности побороться за место в национальной команде по ходу текущего сезона.

«Тем более что люди уже давно отобрались. Но теперь Александр имеет право выходить на лёд и участвовать в официальных тренировочных мероприятиях», — добавил тренер.

Касьянов, а также Ильвир Хузин и Алексей Пушкарёв были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и были пожизненно отстранены от Олимпиад. Спортивный арбитражный суд смягчил такой вердикт Международного олимпийского комитета, сократив его до пропуска Игр-2018. В 2019 году Международная федерация бобслея и скелетона, в свою очередь, дисквалифицировала Касьянова, Хузина и Пушкарёва на год.

Ранее сообщалось, что бобслеисты Гайтюкевич и Кошелев завоевали серебро на этапе Кубка Европы в Винтерберге.

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