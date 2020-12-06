Бобслеисты Гайтюкевич и Кошелев завоевали серебро на этапе Кубка Европы в Винтерберге
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- РИА Новости
По итогам двух попыток российский дуэт показал результат 1 минута 52,68 секунды.
Победу одержали немцы Ханс-Петер Ханнингхофер и Марсель Корнхардт. Тройку призёров замкнули латвийцы Давис Кауфманис и Арнис Бебрисс.
В первый день соревнований этапа в Винтерберге Гайтюкевич и Кошелев стали обладателями бронзы.
Следующий этап Кубка Европы пройдёт 19—20 декабря в латвийской Сигулде.
Ранее сообщалось, что Надежда Сергеева выиграла первый в истории этап Мировой серии в монобобе.