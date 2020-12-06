Бобслеисты Гайтюкевич и Кошелев завоевали серебро на этапе Кубка Европы в Винтерберге

Россияне Ростислав Гайтюкевич и Роман Кошелев заняли второе место в соревнованиях бобов-двоек на втором этапе Кубка Европы по бобслею в немецком Винтерберге.

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РИА Новости