Бобслеисты Гайтюкевич и Кошелев завоевали серебро на этапе Кубка Европы в Винтерберге

Короткая ссылка
Россияне Ростислав Гайтюкевич и Роман Кошелев заняли второе место в соревнованиях бобов-двоек на втором этапе Кубка Европы по бобслею в немецком Винтерберге.
Бобслеисты Гайтюкевич и Кошелев завоевали серебро на этапе Кубка Европы в Винтерберге
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

По итогам двух попыток российский дуэт показал результат 1 минута 52,68 секунды.

Победу одержали немцы Ханс-Петер Ханнингхофер и Марсель Корнхардт. Тройку призёров замкнули латвийцы Давис Кауфманис и Арнис Бебрисс.

В первый день соревнований этапа в Винтерберге Гайтюкевич и Кошелев стали обладателями бронзы.

Следующий этап Кубка Европы пройдёт 19—20 декабря в латвийской Сигулде.

Ранее сообщалось, что Надежда Сергеева выиграла первый в истории этап Мировой серии в монобобе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить