Мать Газинского рассказала о связях сына с криминальным миром

Антонина Газинская, мать полузащитника «Краснодара» и сборной России Юрия Газинского, рассказала, что в детстве её сын едва не попал в криминал.

По словам женщины, школьная учительница будущего футболиста предупредила её, что Юрия обхаживают начинающие уголовники, просят выполнять их поручения.

«Он ко мне приходит потом, рассказывает: «Мама, мне сказали, что если только я посторожу там, мне купят велосипед». Боже мой… Я поняла, что это такое. Слава богу, тогда уже начали давать зарплаты. Я получила отпускные, как сейчас помню — 400 рублей, бегом купила ему велосипед. Рад до ушей. Я старалась таким образом… Я понимала, что я потом где-то подработаю, найду я эти деньги», — рассказала Газинская в программе «Мама знает всё» на «Авторадио». Её слова приводит сайт Российского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что Черчесов раскрыл сильные качества Газинского.