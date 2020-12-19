Черчесов раскрыл сильные качества Газинского

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил обстоятельства приглашения в команду полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского.

В матче с Саудовской Аравией этот футболист забил первый мяч чемпионата мира 2018 года.

«Перед чемпионатом мира он несколько месяцев настолько хорошо провёл, что мы не могли на это не обратить внимание. И сам чемпионат мира он провёл на высоком уровне. Чтобы быть самим собой и свой потенциал реализовывать, ему надо быть максимально физически готовым», — сказал Черчесов в программе «Мама знает всё» на «Авторадио». Слова наставника приводит сайт Российского футбольного союза.

Специалист также выделил сильные стороны Газинского.

«Есть качества определённые, он играет и в центре поля, игру ведёт, опытный, опять же, чемпионат мира за плечами. Когда мы выбираем, мы же видим, кто в каком состоянии, кто сегодня может повести команду за собой. И вообще, Юра — серьёзный парень, поэтому мы приняли правильное решение», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Черчесов дал объяснение осеннему спаду в игре сборной России.