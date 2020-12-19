Сборная России победила Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче Кубка Первого канала в рамках Евротура (4:1).

Уже в дебюте встречи шайбы в составе хозяев площадки при игре в равных составах забросили Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко. В середине первого периода Лукаш Седлак сократил отставание чехов.

В начале третьей 20-минутки Максим Мамин упрочил преимущество россиян, а в концовке установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.

В промежутке между его голами Денис Зернов не реализовал буллит.

Ранее сообщалось, что в Федерации хоккея России (ФХР) рассказали о дизайне формы для сборной.