Сборная России победила Чехию на Кубке Первого канала

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Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче Кубка Первого канала в рамках Евротура (4:1).
Сборная России победила Чехию на Кубке Первого канала
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Уже в дебюте встречи шайбы в составе хозяев площадки при игре в равных составах забросили Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко. В середине первого периода Лукаш Седлак сократил отставание чехов.

В начале третьей 20-минутки Максим Мамин упрочил преимущество россиян, а в концовке установил окончательный счёт, поразив пустые ворота. 

В промежутке между его голами Денис Зернов не реализовал буллит.

Ранее сообщалось, что в Федерации хоккея России (ФХР) рассказали о дизайне формы для сборной.

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