Таубиц выиграла этап КМ по саням, Иванова — седьмая

Немка Юлия Таубиц стала победительницей женских соревнований на этапе Кубка мира по санному спорту.

Её результат по сумме двух попыток составил 1 минуту 52,462 секунды. Второе место заняла другая представительница Германии, Натали Гайзенбергер (1:52,568). Бронзу этапа забрала Элиза Тирума из Латвии (1:52,728).

Лучшей из россиянок стала Екатерина Катникова, которая классифицировалась на шестой позиции (1:53,166). Татьяна Иванова — седьмая (1:53,218).

Ранее сообщалось, что Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли пятое место в состязании парных экипажей.