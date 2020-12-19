Парный экипаж Денисьев — Антонов занял пятое место на этапе КМ по санному спорту

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Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли пятое место в состязании парных экипажей на этапе Кубка мира в Винтерберге.
Парный экипаж Денисьев — Антонов занял пятое место на этапе КМ по санному спорту
  • РИА Новости

Их результат составил 1 минуту и 27,325 секунды по сумме двух попыток. Победу на этапе праздновали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (1.26,962). Вторыми стали их соотечественники Тони Эггерт — Саша Бенекен (1.27,002), третьими — представители Латвии Андрис Шицс — Юрис Шицс (Латвия) (1.27,204).

Российская двойка Владислав Южаков — Юрий Прохоров классифицировалась на 12-м месте, Всеволод Кашкин — Константин Коршунов не финишировали во втором заезде.

Ранее сообщалось, что российские саночники завоевали серебро в эстафете на этапе КМ в Альтенберге.

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