Соболев планирует возобновить тренировки в общей группе после выхода «Спартака» из отпуска
- РИА Новости
Он также отметил, что в его травме никто не виноват.
«Операцию на колене делали под местным наркозом. Она первая в моей жизни и, надеюсь, последняя. Уже на следующий день начал проводить тренировки. Из-за карантинных мер пришлось задержаться в Италии подольше», — рассказал Соболев в программе «Коммент. Шоу» на YouTube.
Ранее сообщалось, что Соболев оценил игру Ильи Кутепова на позиции центрфорварда.