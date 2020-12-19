Соболев планирует возобновить тренировки в общей группе после выхода «Спартака» из отпуска

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, продолжающий восстановление после операции по поводу травмы колена, намерен приступить к тренировкам в общей группе с первого дня занятий команды в январе 2021 года.

Он также отметил, что в его травме никто не виноват.

«Операцию на колене делали под местным наркозом. Она первая в моей жизни и, надеюсь, последняя. Уже на следующий день начал проводить тренировки. Из-за карантинных мер пришлось задержаться в Италии подольше», — рассказал Соболев в программе «Коммент. Шоу» на YouTube.

Ранее сообщалось, что Соболев оценил игру Ильи Кутепова на позиции центрфорварда.