Соболев оценил игру Кутепова на позиции центрфорварда

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев, пропустивший концовку 2020 года из-за травмы, высказался об игре на своей позиции номинального защитника Ильи Кутепова.
Соболев оценил игру Кутепова на позиции центрфорварда
  • РИА Новости

Соболев ответил шуткой на вопрос о том, какие советы даёт своему партнёру. Кроме того, он признался, что точно не знает, когда тренеру Доменико Тедеско пришла в голову идея использовать Кутепова в передней линии.

«Он ведь мог забить в Сочи. Если бы Эсекьель Понсе мяч не трогал, Кутепов вбил бы его в ворота. Если честно, не сказать, что я удивился. Кутепов — высокий, мощный, может зацепиться за мяч», — сказал Соболев в эфире программы «Коммент. Шоу» на YouTube.

Ранее Соболев заявил, что некоторые игроки «Спартака» тратят на штрафы тысячи евро.

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