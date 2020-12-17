Соболев заявил, что некоторые игроки «Спартака» тратят на штрафы тысячи евро

Александр Соболев отказался сравнить наставников «Спартака» и сборной России Доменико Тедеско и Станислава Черчесова в плане жёсткости.

По мнению футболиста, такие параллели некорректны, поскольку они разные по менталитету.

Соболев также рассказал о системе штрафов, введённой в «Спартаке» при Тедеско. По словам нападающего, сам он уже внёс в казну €300 или 400.

«Это считается совсем немного, есть у нас футболисты, у кого счёт идёт на тысячи. Но все нормально расстаются с деньгами — в «Спартаке» в основном штрафы уходят на благотворительность», — цитирует Соболева «КП».

Соболев также раскрыл, в каких случаях Черчесов хвалит футболистов.