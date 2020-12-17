Соболев раскрыл, в каких случаях Черчесов хвалит футболистов

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Александр Соболев выразил несогласие с утверждением, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не умеет хвалить игроков.
Соболев раскрыл, в каких случаях Черчесов хвалит футболистов
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По его словам, если при разборе игры на теории выясняется, что кто-то сделал правильное действие по ходу матча, наставник обязательно отмечает этого человека.

«Но если кто не сделал того, что был обязан в этот момент, он тоже своё получит. Иногда кажется, люди думают, что Черчесов только и делает, что нам выговаривает. На самом деле это не так. Он нормально со всеми общается, мы можем в Новогорске и в баню пойти с тренерами, там Черчесов историю может рассказать», — приводит слова Соболева «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Соболев призвал партнёров по «Спартаку» выиграть у «Зенита» ради Доменико Тедеско.

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