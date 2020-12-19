Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с чехами

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Стал известен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Первого канала с командой Чехии.
Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с чехами
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В воротах встречу начнёт Александр Самонов, который играл в матче первого тура со Швецией (4:3 Б).

Первое звено: Марченко — Рафиков; Чибисов — Шипачёв — Ткачёв.

Второе звено: Ожиганов — Саморуков; Бурдасов — Морозов, Кузьменко.

Третье звено: Яковлев — Юдин; Сошников — Зернов — Толчинский.

Четвёртое звено: Антипин, Воронков — Карнаухов — Мамин, Кадейкин.

Стартовое вбрасывание состоится в 15:30 мск.

Ранее в ФХР рассказали о дизайне формы для сборной России по хоккею.

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