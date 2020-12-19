Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с чехами
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В воротах встречу начнёт Александр Самонов, который играл в матче первого тура со Швецией (4:3 Б).
Первое звено: Марченко — Рафиков; Чибисов — Шипачёв — Ткачёв.
Второе звено: Ожиганов — Саморуков; Бурдасов — Морозов, Кузьменко.
Третье звено: Яковлев — Юдин; Сошников — Зернов — Толчинский.
Четвёртое звено: Антипин, Воронков — Карнаухов — Мамин, Кадейкин.
Стартовое вбрасывание состоится в 15:30 мск.
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