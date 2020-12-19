Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с чехами

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Первого канала с командой Чехии.

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В воротах встречу начнёт Александр Самонов, который играл в матче первого тура со Швецией (4:3 Б). Первое звено: Марченко — Рафиков; Чибисов — Шипачёв — Ткачёв. Второе звено: Ожиганов — Саморуков; Бурдасов — Морозов, Кузьменко. Третье звено: Яковлев — Юдин; Сошников — Зернов — Толчинский. Четвёртое звено: Антипин, Воронков — Карнаухов — Мамин, Кадейкин. Стартовое вбрасывание состоится в 15:30 мск. Ранее в ФХР рассказали о дизайне формы для сборной России по хоккею.