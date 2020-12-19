Источник: «Динамо» может подписать защитника «Фейеноорда»

Правый защитник нидерландского «Фейеноорда» Барт Ньювкоп может продолжить карьеру в московском «Динамо».

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на нидерландского журналиста Мартайна Краббендама. По информации источника, к игроку также проявили интерес клубы из Германии, Англии, Франции и Турции.

Срок контракта защитника истекает 30 июня 2021 года, но у «Фейеноорда» есть право в одностороннем порядке продлить соглашение ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что «Сочи» в большинстве одолел «Динамо» в 19-м туре Российской премьер-лиги.