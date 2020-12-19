Бывший ассистент Тутберидзе рассказал об опыте сотрудничества с известным тренером

Двукратный призёр чемпионата России по фигурному катанию Сергей Добрин, проработавший месяц в качестве ассистента Этери Тутберидзе, рассказал о сотрудничестве с известным отечественным тренером.

Может быть, я крамольную вещь скажу, но, чтобы добиться признания Этери Георгиевны, надо продать душу дьяволу. Все говорят о жёсткости тренера и конкуренции, которая зачастую выхолащивает их до предела. Внутри всё гораздо жёстче. Чтобы выдержать конкуренцию и добиться успеха, надо иметь колоссальную стрессоустойчивость. В моей судьбе Тутберидзе сыграла громадную роль. Лишь спустя много лет стал понимать многие нюансы. Этери Георгиевна — великий тренер и очень умный человек. Работа в её группе организована идеально. Тутберидзе находила ассистентов, которые её не подведут. Без ошибок не обходится, но Tutberidze Team, как мне кажется, — именно команда», — заявил Добрин в интервью «Спорт уик-энду».

Ранее сообщалось, что группа Тутберидзе готовится к ЧР по фигурному катанию в полном составе.