Источник: футболист «Спартака» Крал стал трансферной целью «Вест Хэма»

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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал может перейти в лондонский «Вест Хэм» в зимнее трансферное окно.
Источник: футболист «Спартака» Крал стал трансферной целью «Вест Хэма»
  • © РИА Новости

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, британский клуб намерен укрепить позицию центрального полузащитника, а 22-летний чех является одним из трансферных приоритетов лондонского клуба. Как утверждает портал, в пользу кандидатуры Крала говорит то, что за «Вест Хэм» уже два его соотечественника — Томас Соучек и Владимир Цоуфал, с которым у Крала общий агент.

В нынешнем сезоне Крал провел 20 матчей в составе «Спартака», на его счету три результативные передачи.

Ранее Джикия пошутил о причёске Крала.

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