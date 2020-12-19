Источник: футболист «Спартака» Крал стал трансферной целью «Вест Хэма»

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал может перейти в лондонский «Вест Хэм» в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, британский клуб намерен укрепить позицию центрального полузащитника, а 22-летний чех является одним из трансферных приоритетов лондонского клуба. Как утверждает портал, в пользу кандидатуры Крала говорит то, что за «Вест Хэм» уже два его соотечественника — Томас Соучек и Владимир Цоуфал, с которым у Крала общий агент.

В нынешнем сезоне Крал провел 20 матчей в составе «Спартака», на его счету три результативные передачи.

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