Джикия пошутил о причёске Крала

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, хотел бы он себе сделать такую же причёску, как у хавбека команды Алекса Крала.
Джикия пошутил о причёске Крала
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«Нужно что-то праздничное делать, а не вот этот тайфун на голове. У него ураган по голове прошёлся», — сказал Джикия во время детской пресс-конференции команды, которая прошла в онлайн-режиме.

Голкипер «Спартака» Артём Ребров, в свою очередь, предложил юным болельщикам команды с помощью голосования в соцсетях выбрать причёску, которую сделает Джикия.

После 17 туров «Спартак» набрал 35 очков и занимает второе место в чемпионате России, уступая идущему на первой позиции «Зениту» лишь по дополнительным показателям.

Ранее Доменико Тедеско предсказал, какое место займёт «Спартак» по итогам сезона.

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