Тедеско предсказал, какое место займёт «Спартак» по итогам сезона

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, на каком месте он ожидает увидеть свою команду по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Тедеско предсказал, какое место займёт «Спартак» по итогам сезона

«Думаю, мы будем в тройке. Топ-3. Я так думаю. Надеюсь, на первое», — сказал Тедеско на русском языке во время детской пресс-конференции команды, которая прошла в онлайн-режиме.

После 17 туров «Спартак» набрал 35 очков и занимает второе место в чемпионате России, уступая идущему на первой позиции «Зениту» лишь по дополнительным показателям.

Ранее капитан красно-белых Георгий Джикия прокомментировал увольнение Шамиля Газизова с поста гендиректора «Спартака».

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