Джикия прокомментировал увольнение Газизова из «Спартака»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

«Есть игроки, а есть руководство, которое решает, кого и когда увольнять. Меня тоже взяли на работу, и придёт момент, когда со мной будут прощаться. Но кого-то увольняют через пять месяцев, а кого-то...» — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, когда в команде происходят какие-либо перемены, это всегда ощущается, но почувствовать это могут только те игроки, которые давно находятся в клубе. По его мнению, уход гендиректора может отразиться на самой команде, но всё в итоге определит результат.

«Мы с Газизовым расстались в хороших отношениях. Когда он пришёл прощаться, (я. — RT) от команды поблагодарил его за работу. Он пришёл утром на тренировку после официального объявления — перед занятием поговорили, пожали руки», — добавил Джикия.

Газизов был уволен с поста гендиректора красно-белых 8 декабря. Он работал в этой должности с июля 2020 года.

Ранее Джикия назвал войной предстоящий матч «Спартака» и «Зенита» в РПЛ.