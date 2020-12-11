Джикия назвал войной предстоящий матч «Спартака» и «Зенита» в РПЛ

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Джикия назвал войной предстоящий матч «Спартака» и «Зенита» в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«На поле будет война. Пусть мы в жизни, в сборной общаемся и хорошо проводим время, но когда выйдем на поле, и моя команда, и они 90 минут будут отдавать все силы для победы. И если кто-то кому-то ногу оторвёт, всем будет без разницы», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. 

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 35 очков. «Спартак» с таким же количеством очков находится на втором месте, уступая по дополнительным показателям.

Ранее Анатолий Бышовец высказался об увольнении Шамиля Газизова с поста гендиректора «Спартака».

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