Бышовец высказался об увольнении Газизова из «Спартака»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мыслями об уходе гендиректора Шамиля Газизова с поста генерального директора московского «Спартака».

«Думаю, это рабочий момент. Надо говорить о том, что спортивный или генеральный директор практически не влияет на командный результат. Он создаёт условия для работы главного тренера. Конечно, на него возложена ответственность по вопросам комплектования команды. Но это всё то, что связано с главным тренером. Это согласовано. Что касается трансферов, то подписания Урунова и Кокорина себя не оправдали. По всей видимости, это решение ещё и связано с тем, что вернулся Попов, при котором селекция всё-таки была на достаточно хорошем уровне. Позволю себе маленький экскурс к Ильфу и Петрову: Остапов у нас нет, у нас есть что-то среднее между Остапом Бендером и Шурой Балагановым из романа «Золотой телёнок» — таков уровень руководителей высшего и среднего звена в нашем футболе», — сказал Бышовец порталу Rusfootball.

Газизов покинул «Спартак» спустя пять месяцев после прихода в клуб.

Ранее в «Спартаке» рассказали о задачах Мележикова на посту гендиректора клуба.