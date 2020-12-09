В «Спартаке» рассказали о задачах Мележикова на посту гендиректора клуба

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал, какие задачи будет решать Евгений Мележиков, назначенный на пост генерального директора клуба после отставки Шамиля Газизова.

По словам Фетисова, клуб не вёл поиски нового кандидата на должность и было решено возложить его полномочия на одного из действующих топ-менеджеров московского клуба.

«Евгений Мележиков занимает должность управляющего директора, и совет директоров московского «Спартака» передал ему функцию управления футбольным клубом. Дмитрий Попов отвечает за трансферную политику клуба и выстраивание эффективной вертикали между Академией, «Спартаком-2» и основной командой. Задачей Евгения Мележикова является общая координация работы всех подразделений клуба, в том числе его спортивной части», — цитирует Фетисова Sport24.

Он отметил, что Мележиков более 15 лет успешно работал в российском футболе, занимая высокие должности в клубах, а также имеет опыт подготовки и проведения чемпионата мира и других крупных соревнований. Кроме того, глава департамента по коммуникациям «Спартака» подчеркнул, что в управление клубом входит не только трансферная деятельность, но и работа над функционированием всех подразделений и служб клуба, а также успешная коммерческая деятельность и стратегия развития.

«В случае со «Спартаком» это ещё и реализация больших инфраструктурных программ, например строительство универсального концертного зала рядом с «Открытие Ареной» и переезд Академии в Тушино, подготовка к 100-летию клуба. Эти задачи в том числе и будет решать Евгений Мележиков», — добавил Фетисов.

Газизов был уволен с поста гендиректора красно-белых 8 декабря. Он работал в этой должности с июля 2020 года.

Ранее экс-наставник «Спартака» Олег Романцев прокомментировал увольнение Газизова.