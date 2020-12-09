В «Спартаке» рассказали о задачах Мележикова на посту гендиректора клуба
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По словам Фетисова, клуб не вёл поиски нового кандидата на должность и было решено возложить его полномочия на одного из действующих топ-менеджеров московского клуба.
«Евгений Мележиков занимает должность управляющего директора, и совет директоров московского «Спартака» передал ему функцию управления футбольным клубом. Дмитрий Попов отвечает за трансферную политику клуба и выстраивание эффективной вертикали между Академией, «Спартаком-2» и основной командой. Задачей Евгения Мележикова является общая координация работы всех подразделений клуба, в том числе его спортивной части», — цитирует Фетисова Sport24.
Он отметил, что Мележиков более 15 лет успешно работал в российском футболе, занимая высокие должности в клубах, а также имеет опыт подготовки и проведения чемпионата мира и других крупных соревнований. Кроме того, глава департамента по коммуникациям «Спартака» подчеркнул, что в управление клубом входит не только трансферная деятельность, но и работа над функционированием всех подразделений и служб клуба, а также успешная коммерческая деятельность и стратегия развития.
«В случае со «Спартаком» это ещё и реализация больших инфраструктурных программ, например строительство универсального концертного зала рядом с «Открытие Ареной» и переезд Академии в Тушино, подготовка к 100-летию клуба. Эти задачи в том числе и будет решать Евгений Мележиков», — добавил Фетисов.
Газизов был уволен с поста гендиректора красно-белых 8 декабря. Он работал в этой должности с июля 2020 года.
Ранее экс-наставник «Спартака» Олег Романцев прокомментировал увольнение Газизова.