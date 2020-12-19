WTA опубликовала расписание турниров на первые семь недель 2021 года

Стало известно расписание турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) на первые семь недель сезона-2021.

Календарь опубликован на официальном сайте организации. Первым турниром года станет WTA-500 в Абу-Даби с 5 по 13 января с призовым фондом в $565 тыс. С 10 по 13 января в Дубае пройдёт квалификационный турнир к Australian Open — 2021.

Затем теннисистки и члены их команд отправятся в Австралию, где пройдут двухнедельный карантин. С 31 января по 7 февраля в Мельбурне в одно время состоятся два турнира WTA-500, призовой фонд каждого из них составит $565 тыс. С 8 по 21 февраля будет сыгран Australian Open. А параллельно со второй неделей турнира Большого шлема пройдёт ещё один турнир в Мельбурне — WTA-250 с призовым фондом $235 тыс.

Ранее Кенин признана лучшей теннисисткой 2020 года по версии WTA.